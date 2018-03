Ivory, con Guadagnino storia universale

(ANSA)- LOS ANGELES, 5 MAR - ''E' una bella sensazione tenere in mano un Oscar'' dice James Ivory in sala stampa dopo aver vinto la statuetta per la migliore sceneggiatura non originale per 'Chiamami col tuo nome', il film di Luca Guadagnino che racconta la storia della nascita di un amore gay e che era candidato a ben quattro statuette. In particolare di questa storia d'amore Ivory ha poi sottolineato il suo valore universale: "Tutti noi abbiamo vissuto una storia d'amore importante che è finita male e alla quale comunque siamo sopravvissuti. E' una situazione universale. E' la storia del primo amore e di come ti fa sentire e di come ti lascia. Tutti possiamo identificarci in essa". Ivory ha anche dichiarato che scrivere una storia di un giovane amore a una età così avanzata - a giugno compirà 90 anni -: "E' stata un'esperienza che mi ha fatto ringiovanire".