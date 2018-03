Elton John, doppia data in Italia

ROMA, 5 MAR - Toccherà anche l'Italia il tour di addio di Elton John. Tra le date europee, che prenderanno il via da Vienna l'1 maggio 2019, c'è anche l'Arena di Verona, dove sir Elton si esibirà il 29 e 30 maggio del prossimo anno. I due spettacoli si aggiungono alla lunga lista delle tappe del tour europeo, inizialmente annunciato come parte dell'epico tour finale presentato alla Gotham Hall di New York a gennaio. Dopo Vienna, i primi concerti europei del tour Farewell Yellow Brick Road toccheranno Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Olanda, Danimarca, Svezia, Belgio, Irlanda e Svizzera. "Voglio ringraziare i miei fan straordinari per il loro travolgente supporto lungo il corso della mia carriera e specialmente per l'interesse dimostrato a essere presenti per celebrare il mio ultimo tour, Farewell Yellow Brick Road", ha detto Elton John. "Sono così emozionato per la partenza del tour e non vedo l'ora di vedere tutti quanti in giro". Il tour Farewell Yellow Brick Road partirà l'8 settembre 2018 negli Usa.