Red Sparrow in vetta agli incassi cinema

ROMA, 5 MAR - E' Red Sparrow, thriller di spionaggio di Francis Lawrence con un cast che comprende anche Joel Edgerton, Jeremy Irons e Charlotte Rampling e Jennifer Lawrence nei panni di Dominika, prima ballerina del Bolshoi che dopo aver perso il lavoro assiste ad un omicidio che la trasforma in una spia, a dominare la classifica Cinetel dei film più visti del week end, con un incasso di 1.175.572 euro. A casa tutti bene di Gabriele Muccino scende dalla vetta al secondo posto con 995.074 euro (7.990.432 totali). Terza posizione per la new entry Puoi baciare lo sposo di Alessandro Genovesi, con 952.307 euro. Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis nei panni di un sarto, guadagna 925.966 (totale 2.282.852). Il premio Oscar La forma dell'acqua di Guillermo Del Toro, ottiene 799.014 euro (4.626.978). Black Panther in Italia guadagna 766.734 euro (6.010.631) e negli Usa rastrella 65,7 milioni di dollari. Il totale incassi è 9.612.672 euro, -9,81 rispetto alle stesso periodo del 2017 (10.658.770).