Ceo Ferragni, influencer fanno vendere

MILANO, 5 MAR - "Il futuro nelle vendite è legato agli influencer: un brand con un ambassador influente potrà ottenere un gran numero di vendite". Lo ha detto Andrea Lorini, CEO di Chiara Ferragni Collection e chiaraferragni.com, ospite dell'istituto Accademia del Lusso per parlare di 'Strategia di sviluppo di un brand: dal mercato online allo store'. "Chiara con molta perseveranza ha iniziato a postare ogni giorno sul suo blog tre foto con messaggio (in italiano e in inglese) per diversi anni: pubblicava tre foto con look diversi, portando il backstage del mondo della moda in mezzo alle persone - racconta Lorini - Ha acquisito sempre più popolarità, diventando ufficialmente l'influencer più importante nel settore moda, secondo Forbes, ed è questo che ci ha permesso di avere successo anche nelle vendite in store".