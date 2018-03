Oscar, 4 premi a La Forma dell'acqua

ROMA, 5 MAR - In una serata degli Oscar che ha rispettato tutti i pronostici e che non ha riservato sorprese o scossoni il vincitore è stato 'La forma dell'acqua' di Guillermo del Toro che ha vinto quattro Oscar, tra cui quello per il miglior film e la migliore regia. Il film 'Chiamami col tuo nome' di Luca Guadagnino, candidato a 4 statuette, ne ha vinta una per la migliore sceneggiatura non originale firmata da James Ivory, e Alessandra Querzola, nominata per le scenografie di Blade Runner 2049, non ce l'ha fatta, sconfitta da La forma dell'acqua. Tre premi per 'Dunkirk'. Miglior attore Gary Oldman, miglior attrice Frances McDormand.