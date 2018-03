La forma dell'acqua vince su Twitter

ROMA, 5 MAR - La forma dell'acqua; Oscar Isaac, Mark Hamill, Kelly Marie Tran BB8 e la canzone 'Remember me' per il film di animazione Coco, Jordan Peele di Get Out, Frances McDormand di Tre manifesti a Ebbing: sono questi i 'momenti' che hanno generato più tweet durante la 90/a edizione degli Oscar presentata da Jimmy Kimmel. Riguardo alle star più discusse sul red carpet - fa sapere Twitter sul suo blog - ci sono nell'ordine Timothée Chalamet, Chadwick Boseman, Tom Holland, Lupita Nyong'o e Adam Rippon. Quelle che globalmente hanno generato più conversazioni nella notte degli Oscar sono Kobe Bryant, Guillermo del Toro, Meryl Streep, Jordan Peele e Gary Oldman. I film che hanno attratto più cinguettii sono Coco, La forma dell'acqua, Dunkirk, Chiamami col tuo nome e Get Out. Infine, Twitter ha passato in rassegna i tweet di alcune star come Ashley Judd e lo stesso presentatore Jimmy Kimmel, che raccontavano i preparativi in vista della cerimonia al Dolby Theatre.