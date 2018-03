James Blunt, 5 date in Italia a luglio

ROMA, 5 MAR - Cinque concerti in Italia per James Blunt: l'artista inglese si esibirà il 10 luglio al Porto Antico di Genova, l'11 al Gran Teatro Geox di Padova, il 13 a Pistoia in occasione del Pistoia Blues Festival, il 16 luglio al Carpi Summer Festival, il 17 luglio al Roma Summer Fest, all'Auditorium Parco della Musica. Oltre 30 milioni di dischi venduti tra album e singoli, più di 625 milioni di views su YouTube e oltre 680 milioni di streams nelle piattaforme digitali, Blunt torna in Italia con il suo The Afterlove Tour. Il 2017 è stato un anno particolarmente ricco di soddisfazioni per l'artista inglese che ha pubblicato il suo quinto album in studio, The Afterlove, anticipato dalla hit Love Me Better (prodotta da Ryan Tedder) e ha iniziato il tour a supporto del disco. L'album, acclamato dalla critica, è stato realizzato da Ed Sheeran, Ryan Tedder, Emily Warren (The Chainsmokers), Mozella (Miley Cyrus, Madonna) e Stephan Moccio (The Weeknd).