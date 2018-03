Suor Cristina torna con l'album 'Felice'

ROMA, 5 MAR - A quattro anni dalla pubblicazione dell'album d'esordio 'Sister Cristina', Suor Cristina torna il 9 marzo con un nuovo singolo, 'Felice', che anticipa l'album dal titolo omonimo in uscita il 23 marzo per Universal Music. Il brano è scritto da Andrea Bonomo e Gianluigi Fazio e prodotto da Elvezio Fortunato. "Credo che ogni uomo alla domanda 'Come ti senti oggi?', abbia il solo desiderio di rispondere 'Sono felice', ma la vita - dice Suor Cristina - riserva anche ostacoli e non sempre si è predisposti a questo sentimento. La felicità 'vera' è sempre in noi, la si trova in profondità. 'Felice' è tutto ciò che desidero per ogni persona. 'Felice' è l'anelito di coloro che amano; 'Felice' è il mio augurio a tutti coloro che saranno raggiunti dalla mia musica!".