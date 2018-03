Uffizi dedicano mostra ad Astori

FIRENZE, 05 MAR - "Dipingere e disegnare 'da gran maestro': il talento di Elisabetta Sirani (Bologna, 1638-1665)", mostra in programma agli Uffizi da domani al 10 giugno ed incentrata sulla figura della pittrice del '600 bolognese verrà dedicata al capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso improvvisamente ieri all'età di 31 anni. Lo ha annunciato oggi, presentando la rassegna, il direttore della galleria Eike Schmidt. "È stato uno shock per tutti noi agli Uffizi di apprendere la notizia della morte di Davide Astori - ha detto Schmidt - e siccome l'artista seicentesca Elisabetta Sirani morì all'età di 27 anni, anch'essa giovanissima, ci è venuta spontanea l'idea di dedicare la mostra alla memoria di Davide". L'esposizione è formata da una selezione di 33 opere provenienti da raccolte pubbliche e private, tra le quali spicca l'Autoritratto come Allegoria della Pittura in prestito dal Museo Pushkin di Mosca.