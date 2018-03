Levi, a Tempo Libri anche il dopo voto

ROMA, 5 MAR - Spazio al dopo-voto a Tempo di Libri. Una riflessione sull'esito delle elezioni politiche non poteva mancare alla Fiera internazionale dell'editoria che si apre l'8 marzo a Milano con una giornata dedicata alle donne, nel giorno della loro festa. "C'è sembrato che da un lato l'attualità lo imponesse e poi sarebbe stato curioso che non avvenisse in un posto dove, attraverso i libri, si discute di tutto" dice all'ANSA Ricardo Franco Levi, presidente dell'Associazione Italiana Editori-Aie. Al post elezioni sarà dedicato un incontro, il 12 marzo alle 15.30, nel giorno di chiusura della manifestazione - organizzata da La Fabbrica del Libro, società costituita da AIE e Fiera Milano - moderato dallo stesso Levi, con i direttori dei principali quotidiani italiani. "Ci saranno Luciano Fontana del Corriere della Sera, Mario Calabresi della Repubblica, Maurizio Molinari della Stampa, Guido Gentili del Sole 24 Ore e Virman Cusenza del Messaggero con incursioni di Bertolino" dice Levi.