Catherine Deneuve al Festival Bellezza

ROMA, 6 MAR - Catherine Deneuve, 'Una Diva come un'opera d'arte', sarà protagonista al Festival della Bellezza, il 6 giugno al Teatro Romano di Verona. L'attrice icona di una grande stagione del cinema d'autore, interprete e musa di capolavori del cinema surrealista e della Nouvelle Vague da Bunuel a Truffaut, sarà ospite del festival per un evento unico. Attraverso la proiezione di sequenze di suoi film, la Deneuve con il critico Gianni Canova ripercorrerà la carriera e gli incontri con artisti che hanno segnato la storia del cinema, dagli esordi con Roger Vadim, ai film con Roman Polanski, Claude Lelouch, Dino Risi, Mario Monicelli, fino alle recenti collaborazioni con Francois Ozon e Lars von Trier. Accanto a lei, grandi attori come Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Omar Sharif, Gene Hackman, Gerard Depardieu, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. E poi, le esperienze pluripremiate a Cannes e Berlino, dove ha vinto l'Orso d'Oro alla carriera, e a Venezia, col Leone d'Oro al film culto Bella di giorno di Luis Bunuel.