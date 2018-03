Wrongonyou, con Rebirth canto col cuore

MILANO, 6 MAR - Una rinascita individuale e una spinta pop reggono 'Rebirth', l'album di debutto di Wrongonyou in uscita il 9 marzo. "Per ragioni personali ero finito sul binario sbagliato, stavo cantando solo di testa e non di cuore: 'Rebirth' mi ha fatto ricominciare a sorridere e da lì è ripartito tutto", racconta all'ANSA il cantautore romano, al secolo Marco Zitelli, che dal 2015 a oggi è salito alla ribalta con un suono internazionale tra folk ed elettronica. A produrre le tracce, che contano anche singoli passati come 'Killer', sono stati Flavio Zampa e il celebre produttore pop Michele Canova. Il tour di Wrongonyou toccherà tra le altre il Crazy Bull di Genova (10/3), l'Auditorium Parco della Musica di Roma (21/3), lo Spazio 211 di Torino (20/4) oltre al prestigioso South By Southwest a Austin in Texas dal 12 al 17 marzo.