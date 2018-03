The tracker, ciak a Taranto con Lundgren

TARANTO, 6 MAR - "Non conoscevo Taranto, l'ho cercata su google maps, ma ho scoperto una città meravigliosa". Così Dolph Lundgren, il popolare attore svedese (che vestì i panni di Ivan Drago in 'Rocky 4'), ha esordito presentando a Taranto il suo ruolo nel film 'The tracker' (Il localizzatore), che si sta girando in questi giorni nel capoluogo ionico. Alla conferenza stampa erano presenti anche il regista Giorgio Serafini e Marco Mazzoli (che nel film interpreta il ruolo di un commissario di polizia), i rappresentanti delle case produttrici (Sun Film Group, Polifemo, Bic Production ed Explorer Enterntainment), il vicesindaco Rocco De Franchi e l'assessore Valentina Tilgher. Del cast fanno parte anche Anna Falchi ed Elizabeth Kinnear.