Motta, in arrivo album e prime date tour

ROMA, 6 MAR - Da venerdì 9 marzo sarà in radio "La nostra ultima canzone", il primo singolo estratto da "Vivere o morire" il nuovo progetto discografico di Motta che sarà pubblicato il 6 aprile da Sugar. Sempre dal 9 marzo sarà disponibile il pre-save del disco su Spotify. "Vivere o Morire" è il secondo album del polistrumentista e cantautore toscano che ha esordito con "La fine dei vent'anni", targa Tenco per la miglior opera prima. Dopo aver salutato il pubblico nel 2017 con un tour di oltre 100 date, conclusosi con un sold out all'Alcatraz di Milano, Motta torna dal vivo con quattro eventi, anteprima del "Motta live 2018" organizzato da Trident Music. Questo il calendario dei concerti: 26 maggio Atlantico Roma, 28 maggio Estragon Bologna, 29 maggio Obihall Firenze e 31 maggio Alcatraz Milano.