In sala Pertini, il combattente rock

ROMA, 6 FEB - Tutti i presidenti della Repubblica Italiana hanno dovuto fare i conti con lui: Sandro Pertini. Il primo ad uscire fuori dagli schemi ingessati del suo ruolo, un vero presidente rock, lo avrebbe chiamato Celentano. Uno amato dai giovani, che giocava a scopone, armeggiava con la sua pipa e se c'era da dire la verità la diceva tutta e anche a brutto muso. Questo il bel documentario 'Pertini - Il combattente' di Giancarlo De Cataldo, tratto dal suo libro 'Il combattente - Come si diventa Pertini' (Rizzoli, 2014), diretto a quattro mani con Graziano Diana. Prodotto da Anele, in collaborazione con Altre Storie, Sky Cinema e Rai Cinema, il documentario arriva in sala il 15 marzo distribuito da Altre Storie e dovrebbe poi avere una diffusione negli istituti scolastici di tutta Italia. Nel film i momenti più significativi della vita di Pertini. Prima attivista, poi partigiano e detenuto e soprattutto politico tutto di un pezzo prima di diventare Presidente della Repubblica.