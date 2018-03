A teatro, Arena, Dix, Bergamasco

ROMA, 7 MAR - Lello Arena come Paolo Panelli in 'Parenti Serpenti' di Carmine Amoroso e Marianella Bargilli 'La signora delle camelie' da Dumas Fils, entrambi a Roma; Gioele Dix nei panni di Borges nell'inedito 'Cita a Ciegas' di Mario Diament, diretto da André Ruth Shammah, e 'Viva l'Italia. Le morti di Fausto e Iaio', di Roberto Scarpetti, per la regia César Brie, a Milano; fino a Sonia Bergamasco, a Torino con 'Il ballo' di Irène Némirovsky: sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel week end.