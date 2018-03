Mario Biondi, porto 'Brasil' nel mondo

MILANO, 7 MAR - Contiene tutti i colori e le note del Brasile, il nuovo capitolo discografico firmato da Mario Biondi e in uscita in Italia l'8 marzo. Nella scaletta di 'Brasil', la voce siciliana, che ha registrato il tutto in uno studio di Rio de Janeiro, ha inserito gran parte delle sue preferenze in fatto di musica brasiliana, tra bossanova, funk e molte altre contaminazioni, attraverso reinterpretazioni e brani inediti. L'album uscirà il 23 marzo anche in Germania, Spagna, Portogallo, Brasile, Uk, Francia e Giappone. Da maggio, poi, Biondi ripartirà anche in tour. "Ho scelto le note brasiliane di oggi - ha detto Biondi - e quelle degli artisti che mi hanno formato musicalmente".