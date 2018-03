Ama chi ti ama, 43 brani per le donne

ROMA, 7 MAR - Per la Festa della Donna, giovedì 8 marzo sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme streaming "Ama chi ti ama - I tempi della vita cantati dalle donne" (Edizioni Ala Bianca - Bella Ciao), progetto discografico ideato da Ala Bianca insieme all'Istituto Ernesto De Martino per celebrare la figura della donna attraverso le voci di grandi artiste che hanno fatto la storia della musica folk italiana. Da Giovanna Marini e Rosa Balistreri a Caterina Bueno, dall'ex mondina Giovanna Daffini al coro delle Mondine di Trino Vecellese. "Ama chi ti ama - I tempi della vita cantati dalle donne" è una raccolta, in un doppio CD digipack, di 43 brani tratti dallo storico catalogo de I Dischi del Sole, collana che dagli anni '60 e '70 ha permesso al pubblico italiano di conoscere un vasto repertorio di musica popolare pubblicando opere di una nuova generazione di autori ed interpreti di canti folk e d'autore, sociali e di protesta. In copertina un'opera inedita di Lorena Canottiere.