All'asta i cimeli di Kubrick

MILANO, 7 MAR - Il ciak di Eyes Wide Shut, la giacca di Jack Torrance, lo scrittore protagonista di Shining, il cappello del sergente Hartman di Full Metal Jacket. Sono alcuni dei cimeli del grande regista Stanley Kubrick, provenienti dalla collezione del suo assistente per quasi 30 anni, Emilio D'Alessandro, che saranno venduti all'incanto da Aste Bolaffi il 27 marzo a Torino e che sono stati presentati a Milano nell'anniversario della morte di Kubrick, scomparso il 7 marzo 1999. Si tratta della "più importante raccolta di memorabilia sulla sua vita e la sua opera mai offerta in asta - commenta Filippo Bolaffi, ad di Aste Bolaffi - 55 oggetti provenienti da un unico proprietario vivente che ci ha raccontato tutto di loro". Particolarmente raro è un lungo frammento di pellicola originale di Shining (base d'asta 3 mila euro) donato a D'Alessandro dal regista che era celebre per bruciare tutte le parti avanzate di pellicola, per timore che potessero copiare il suo lavoro.