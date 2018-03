Palazzo Zaguri rinasce come polo museale

VENEZIA, 7 MAR - A Venezia Palazzo Zaguri, una delle residenze dove abitò anche Giacomo Casanova, rinasce diventando un nuovo polo museale privato, non lontano da Piazza San Marco, ma anche come sede espositiva internazionale ospitando anche una libreria. Palazzo Zaguri in campo San Maurizio, architettura gotica con fondamenta del '300, sarà rivisitato, con due anni di lavoro, grazie a un restauro conservativo da 5 milioni di euro a cura della società Venice Exhibition che sottolinea come la destinazione d'uso eviti "un'ennesima declinazione ricettiva". Una destinazione d'uso a caratura tutta culturale sarà sviluppata nelle 36 sale distribuite sui 5 piani, che sicuramente sarebbe stata apprezzata dal colto Pietro I Antonio Zaguri, antico proprietario dell'immobile a cui la sua famiglia diede il nome, oltre che amico fidato e mecenate del letterato libertino Giacomo Casanova, con il quale mantenne una fitta corrispondenza.