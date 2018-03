Incidente Myung-Whun Chung, salta Boheme

VENEZIA, 7 MAR - Il maestro coreano Myung-Whun Chung non potrà dirigere le recite della Bohème programmate al Teatro La Fenice dal 16 al 25 marzo, a causa di un incidente automobilistico che ha avuto nei giorni scorsi. Lo rende noto il Teatro lirico di Venezia. Chung è in convalescenza e su consiglio dei medici alle imminenti dimissioni dall'ospedale dovrà far seguire un periodo di riposo. Augurandogli una pronta guarigione e un 'arrivederci', la Fenice attende il maestro coreano all'inaugurazione della stagione lirica, che lo vedrà protagonista a novembre con Macbeth di Giuseppe Verdi e a dicembre-gennaio nel Concerto di Capodanno 2018-2019. L'opera pucciniana verrà diretta in alternanza da Stefano Ranzani e Francesco Lanzillotta. La Bohème tornerà in scena nell'allestimento del 2011 firmato da Francesco Micheli per la regia (ripresa da Stefania Panighini).