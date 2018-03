Lucarelli racconta mondo della finanza

BOLOGNA, 7 MAR - 'Lo sterco del Diavolo. Raccontare il denaro e il mondo della finanza': è il tema del corso avanzato 2018 di Bottega Finzioni, la scuola di narrazione fondata a Bologna da Carlo Lucarelli, promosso in collaborazione con Banca Etica, i cui esperti terranno i primi moduli di lezione e forniranno agli allievi strumenti e consulenze utili per la realizzazione dei progetti da sviluppare in aula. I temi su cui si focalizzeranno i progetti sono quelli del denaro e della finanza, per raccontare il mondo di oggi con le sue crisi, i movimenti di capitale, le dinamiche di poteri globali. A partire da questi temi saranno sviluppati in aula progetti narrativi di fiction e non fiction: soggetti e sceneggiature di cortometraggi, serie tv e web serie, soggetti e trattamenti per documentari, concept, puntate pilota di format tv. "Il mondo della finanza - commenta Lucarelli - contiene un enorme bacino di storie da raccontare. Approfondire questi temi è uno dei modi migliori per sviluppare nuove e avvincenti narrazioni".