Lucci, Nemo torna politica e caso Kuciak

ROMA, 7 MAR - "Il 5 marzo, dopo i risultati delle elezioni, sono andato nella roccaforte del M5s dell'hotel Parco dei Principi a Roma per dare un bacetto a Giggino Di Maio. Poi vabbè, mi hanno fatto fare un capitombolo". Difficile fermarlo, Enrico Lucci torna con Nemo - Nessuno escluso, il programma di Rai2 che conduce in prima serata insieme alla giornalista Valentina Petrini, dal 9 marzo su Rai2 il venerdì alle 21.10, a pochi giorni dalla tornata elettorale. Maggiore attenzione anche alla politica, con le incursioni tra i protagonisti nei giorni del voto. Un programma che mescola informazione e intrattenimento grazie a una pattuglia di giovani inviati e filmmaker. Nella prima puntata da segnalare un reportage sull'omicidio Kuciak, il giornalista ucciso in Slovacchia: a firma di Daniele Piervincenzi (inviato in Slovacchia) e Laura Bonasera (in Calabria). In studio interverrà anche Federica Angeli, la giornalista minacciata dal clan Spada. Ospiti della prima puntata Vittorio Zucconi e l'attrice Ilenia Pastorelli.