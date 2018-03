I'm with You', singolo di Lucia Comnes

ROMA, 7 MAR - Un inno all'amicizia e alla solidarietà femminile, in bilico tra una ballata e sonorità folk. Dagli States arriva in Italia 'I'm with You', primo singolo del nuovo album di Lucia Comnes, la cantautrice e violinista californiana che ha recentemente accompagnato in concerto Joan Baez. Comnes, astro nascente della musica pop-folk americana, debutta nelle radio italiane con il singolo contenuto nel nuovo album 'Held in the Arms' (Delphina Records), in uscita il 12 marzo: un brano interpretato e scritto dalla stessa Comnes con la collaborazione del co-produttore Gawain Mathews. In uscita anche il videoclip, girato alla luce del mare d'inverno sul litorale laziale. 'Held in arms' è il quarto album della cantautrice di San Francisco, una raccolta di 13 brani inediti con arrangiamenti influenzati dalla 'musica roots' americana. "Non c'è niente di più forte della sensazione di sentirsi naturalmente trattenuti - spiega la Comnes - le mie canzoni 'accompagnano' e spero che l'album arrivi come un grande abbraccio".