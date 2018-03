'Miranda' tenta scalata a Stato New York

NEW YORK, 7 MAR - Cynthia Nixon, l'attrice premio Emmy che nella parte di Miranda Hobbs ha recitato accanto a Sarah Jessica Parker nel serial Sex and the City, sta esplorando la sfida al governatore dello stato di New York Andrew Cuomo nelle primarie democratiche del prossimo settembre. Celebre anche per aver fatto pubblicamente coming-out, la Nixon ha avviato contatti con strateghi democratici, un segnale che lascia intendere la decisione imminente di buttarsi nella mischia. Se eletta nelle elezioni di novembre, Cynthia sarebbe la prima donna e la prima persona gay a diventare governatore di New York. Da tempo impegnata sul fronte della scuola, la Nixon ha cominciato a interessarsi di altri settori della pubblica amministrazione. Per mesi l'attrice ha criticato pubblicamente il potenziale rivale, ma le recenti conversazioni con Bill Hyers e Rebecca Katz, i due strateghi liberal allineati con il sindaco Bill de Blasio, hanno corroborato la percezione che stavolta la Miranda televisiva sta facendo sul serio.