Gamberale, non scappiamo da noi stesse

ROMA, 7 MAR - Per la prima volta dopo il parto, Chiara Gamberale incontra il pubblico con 'Qualcosa', il reading spettacolo diretto da Roberto Piana in cui rivivono le parole del suo romanzo, a 'Tempo di Libri', dove è in scena l'8 marzo, nel giorno d'inaugurazione della Fiera internazionale dell'editoria, con Emanuele Trevi, Marcello Spinetta e la voce fuori campo di Luciana Littizzetto. "Già il libro era una scommessa. Con 'Qualcosa' mi sono sperimentata, dopo una serie di romanzi, con la favola morale ed è andata molto bene, ha avuto un grande seguito. Il reading è una scommessa nella scommessa" dice all'ANSA la Gamberale. "Questo spettacolo - sottolinea - racconta come spesso, per noi donne, l'amore sia più un bisogno che un desiderio e rischiamo di cercare l'altro per sfuggire a noi stesse. Qualcosa è un invito per tutte noi a non voler scappare dalla prigionia di noi stesse per non entrare in prigionie ben più pericolose".