Dopo 7 anni nuovo singolo di Sade

ROMA, 7 MAR - La colonna sonora del nuovo film targato Walt Disney "A Wrinkle In Time" (che in Italia avrà il titolo "Nelle pieghe del tempo" e uscirà nelle sale il 29 marzo) contiene il nuovo brano di Sade, "Flower Of The Universe", ora disponibile, a 7 anni di distanza da "The ultimate collection" e a 8 dal suo ultimo disco di inediti del 2010, "Soldier of love". "Ogni pezzo della colonna sonora è stata creata in stretta collaborazione con gli artisti - ha commentato Ava DuVernay, la regista del film -. In particolar modo il mio lavoro con Sade è stato così in totale sintonia che ho persino stravolto il normale processo di creazione e ho addirittura usato le parole del testo per un dialogo all'interno del film". La colonna sonora di "A Wrinkle In Time" esce venerdì 9 marzo per Walt Disney Records, è stata ideata e prodotta da Ramin Djawadi, il compositore tedesco che ha già curato più di 100 progetti legati al cinema tra cui film blockbuster del calibro di "Iron Man", "Pacific Rim", "Scontro tra titani".