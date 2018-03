90 anni on the road, mostra e libro Anas

MILANO, 7 MAR - Una mostra e un libro fotografico per raccontare i 90 anni di Anas e lo sviluppo dell'Italia attraverso le strade, che hanno collegato il Paese. La società, del gruppo Fs Italiane, ha deciso di celebrare l'anniversario insieme all'ANSA con la mostra 'Mi ricordo la strada', a cura di Emilia Giorgi e Antonio Ottomanelli, che verrà inaugurata giovedì 8 marzo alla Triennale di Milano. E con un volume 'La strada racconta' realizzato dall'agenzia ANSA, che ripercorre attraverso le immagini gli eventi più significativi degli ultimi 90 anni, che hanno come protagonista la strada. La conferenza stampa '90 anni On The Road' si terrà l'8 marzo, alle 11:30, alla Triennale. Parteciperanno, tra gli altri, Ennio Cascetta e Gianni Vittorio Armani, presidente e amministratore delegato Anas, Luigi Contu e Giuseppe Cerbone, direttore e amministratore delegato ANSA.