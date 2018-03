Morto il fondatore di Tower Records

NEW YORK, 7 MAR - Doppio lutto nel mondo del rock su entrambe le sponde dell'Atlantico: da un lato chiude l'edizione cartacea della leggendaria rivista musicale britannica NME; dall'altra i baby boomer negli Usa hanno detto addio a Russ Solomon, il fondatore del superstore musicale Tower Records, dove si andava a comprare album ma anche ad ascoltare e imparare. "Quando entravi nella flagship di Greenwich Village non andavi solo per acquistare un disco e scappar via", aveva scritto nel 2016 il giornalista David Chiu: "Era come andare al Metropolitan Museum o a una partita di baseball: investimento di tempo". Solomon è morto a Sacramento, in California, a 92 anni. Tra i suoi clienti famosi, Bruce Springsteen e Michael Jackson, ma soprattutto Elton John. Il primo Tower Records aprì nell'edificio dove il padre di Solomon aveva un drugstore. Negli anni '80 cominciò a aprire all'estero, raggiungendo l'apice negli anni '90. Vittima dei pirati musicali, dell'e-commerce e dello streaming, finì nel 2004 in bancarotta.