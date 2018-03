Storia Italia in foto archivio La Notte

MILANO, 8 MAR - Quasi un anno di ricerca sull'archivio fotografico dello storico quotidiano La Notte, oltre 10 mila negativi analizzati finora e 1.300 scansioni in altissima definizione per salvare dall'oblio le foto che hanno segnato decenni di storia d'Italia. E' il progetto 'Ultima edizione - Storie nere dagli archivi de La Notte', un lavoro del fotografo e documentarista Alan Maglio, del giornalista Salvatore Garzillo e del fotoreporter Luca Matarazzo, che lo hanno presentato all'Università di Milano. Una selezione delle foto sin qui recuperate tra le centinaia di migliaia di negativi dell'archivio del giornale, fondato nel 1952 da Nino Nutrizio, sono contenute in un volume che anticipa il libro in realizzazione. L'archivio era nascosto nel bunker del centro Apice; racconta la storia d'Italia, e di Milano, attraverso le immagini realizzate tra il 1952 e il 1995 dai fotoreporter del giornale. Professionisti in alcuni casi sconosciuti, il cui lavoro racconta anche l'evoluzione del giornalismo.