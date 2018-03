Klugmann, vi racconto la mia cucina

MILANO, 8 MAR - E' stata la novità di questa stagione di Masterchef, con un carattere che è uscito nel corso delle puntate ed un amore per la cucina che sul piccolo schermo ha raccontato sempre emozionandosi. Antonia Klugmann, classe 1979 ed ex studentessa di giurisprudenza illuminata dal sacro fuoco dei fornelli, ha conquistato il pubblico del talent culinario targato Sky. "L'esperienza a Masterchef è stata speciale - ha detto la chef del ristorante L'Argine a Vencò, a Gorizia, alla vigilia della finalissima di questa sera - soprattutto per la differenza rispetto alla mia normale routine lavorativa. Sono abituata a stare in cucina dodici o quattordici ore al giorno come tutti i cuochi. Confrontarmi con una realtà così diversa e poter fare solo questo, perché ho chiuso per due mesi il ristorante per le riprese, è stato molto bello e divertente. Per dirla tutta, mi sono divertita un casino". L'avvento di Antonia Klugmann in tv ha portato una nuova passione da scoprire: l'orto, "per me è stata la salvezza".