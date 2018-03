Giffoni verso 50 anni, focus su ambiente

SALERNO, 8 MAR - Un percorso triennale che porterà al 2020, anno in cui Giffoni compirà 50 anni. E' questa una delle tante novità che coinvolgeranno Giffoni Experience nel triennio 2018-2020. Il direttore Claudio Gubitosi, in diretta Facebook, questa mattina ha voluto presentarle, dagli uffici della Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana (Salerno). "Nel 2020 - ha spiegato Gubitosi - Giffoni compie 50 anni: il progetto Giffoni 2018-2020 è importante e vuole dare una continuità tematica. Abbiamo deciso, in modo definitivo, di intraprendere un percorso sul rispetto della natura". E proprio sul tema "green" Gubitosi approfondisce il discorso: "Saranno tre i momenti legati all'ambiente. Nel 2018 partiamo con l'acqua, nel 2019 con l'aria e nel 2020 con la terra. Immagineremo questo percorso attraverso immagini forti - rimarca il direttore - come una ninfa, che nella locandina della 48/a edizione del Festival è arrabbiata e preoccupata, perché l'acqua nella quale vive è inquinata".