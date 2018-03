Musica, Negrita ripartono dopo la crisi

MILANO, 8 MAR - È ancora il viaggio ad ispirare il nuovo album dei Negrita, 'Desert Yacht Club', in uscita domani. In scaletta, Pau, Drigo e Cesare, questa volta hanno messo undici brani in cui il rock discute con l'elettronica e i ritmi cari alla band aretina. Il titolo è un omaggio all'oasi creativa in cui i tre si sono rifugiati in uno dei pellegrinaggi rock in lungo e in largo per la California. L'album è anche un punto di rinascita dopo una crisi personale che ha messo in dubbio il futuro della band. "Ci siamo fermati per un po' - ha raccontato Pau - perché come band ci siamo trovati sull'orlo del baratro. Siamo ripartiti con trattamento shock di concerti in giro per il mondo".