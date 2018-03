Tv, Carlucci torna con Ballando 13

ROMA, 8 MAR - "Sarà un'edizione straordinaria nel nome di Bibi Ballandi, amico di tutti noi. Ci mancheranno le sue incursioni dietro le quinte, i suoi riti scaramantici che teniamo per noi come un prezioso portafortuna". È tutto pronto per la nuova edizione, la numero 13, di Ballando con le stelle, lo show di Milly Carlucci del sabato sera in onda dal 10 marzo in prima serata. Tra le novità il terzo conduttore insieme a Carlucci e Paolo Belli, un robot-Robozao, alto 3 metri. A sfidarsi a colpi di passi a due e cha cha cha saranno: gli attori Cesare Bocci , Stefania Rocca, Nathalie Guetta, Eleonora Giorgi, Massimiliano Morra, il musicista Amedeo Minghi, la modella e blogger romena Cristina Ich, la miss sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato Gessica Notaro (assente alla presentazione era da Mattarella al Quirinale per la cerimonia dedicata all'8 marzo ndr), Giovanni Ciacci che balla in coppia con un uomo, Giaro Giarratana (modello), Akash Kuman (modello), Francisco Porcella (surfista) e Don Diamont (di Beautiful).