Chiara Ferragni nuova musa di Lancome

ROMA, 8 MAR - Chiara Ferragni, star dei social che con il suo blog, The blonde salad, ha conquistato dal 2009 11 milioni di followers, è la nuova musa di Lancome. Una scelta studiata da parte del colosso della bellezza visto che sin dal lancio del suo blog, Chiara Ferragni è diventata un punto di riferimento per tutte le appassionate di moda. Il nuovo approccio media di Chiara era di trasformare la sua vita personale in un blog dedicato allo stile e alla moda. Mischiando tutti gli ingredienti del suo look cool e senza sforzo. Mentre studiava giurisprudenza a Cremona, Chiara trasformava il suo hobby nel suo lavoro. Così nel 2013, Chiara Ferragni ha deciso di fondare TBS Crew (The Blonde Salad Crew) trasformando il suo blog in una piattaforma e-commerce con oltre 600.000 utenti mensili. Il suo sguardo, occhi blu con ciglia lunghe e scure è diventato il logo della sua collezione di scarpe. L'e-commerce di Chiara Ferragni Collection, distributore ufficiale della collezione, è arrivato poco dopo.