Mary Cassatt,impressionista Usa a Parigi

PARIGI, 8 MAR - Ha dato appuntamento alla stampa l'8 marzo, giornata della donna, il museo Jacquemart-André, per presentare l'anteprima di una mostra fuori dagli schemi: "Un'impressionista americana a Parigi", dedicata a Mary Cassatt, straordinaria artista a cavallo fra Ottocento e Novecento, nata in Pennsylvania, vissuta 60 anni in Francia e morta vicino a Parigi, lasciando opere che da viva le regalarono grande popolarità. Celebrata in America, un po' dimenticata in Francia, Mary Cassatt ebbe la fortuna e la sventura al tempo stesso di entrare a far parte di un gruppo i cui esponenti si chiamavano Claude Monet, Auguste Renoir o Edgar Degas. La ispirarono, in qualche caso la aiutarono, ma inevitabilmente la eclissarono. Lei fu un'artista straordinaria, l'unica americana a mescolarsi con gli impressionisti francesi. Eccezionale in quanto prima nel suo genere a Parigi dalla morte dell'artista, la raccolta di opere riunite al Jacquemart-André, proviene da grandi musei americani ed europei e da collezioni private.