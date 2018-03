Verdone, inizio a scrivere prossimo film

ROMA, 9 MAR - "Da lunedì inizierò a scrivere il prossimo film. L'idea è molto buona, il produttore ci ha dato l'ok". Lo ha detto Carlo Verdone ospite a Villa Medici a Roma per I giovedì della Villa. Il regista e attore ha ripercorso con umorismo la sua carriera artistica. "Ho iniziato la mia carriera da attore come burattinaio, facendo spettacoli per i bambini, ma non avevo l'intenzione di diventare attore - ha detto -. È mio fratello che me lo fece fare, filmando con il suo super 8. Ho fatto l'attore grazie a un programma televisivo nel quale interpretavo quattordici personaggi". "Quando faccio l'attore non provo mai - ha aggiunto -, ma per interpretare devo sentirmi in coerenza psicologica con il personaggio. La scena finale di Bianco, Rosso e Verdone è la mia prima grande improvvisazione. Non c'era una linea di dialogo scritta". "Non sono contro le serie - ha detto ancora Verdone -, prima o poi ne farò anch'io una, ma hanno meno anima dei film".