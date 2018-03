Simone vince Masterchef sogno ristorante

MILANO, 09 MAR - Nella sua Montecosaro (Macerata) è tornato da celebrità, Simone Scipioni, il settimo Masterchef italiano. "Il sindaco mi ha comunicato che la strada per diventare patrono è lunga - ha detto scherzando Simone - quindi per il momento mi devo accontentare di una targa". Classe 1996 e studente di Scienze dell'Alimentazione, il primo classificato del talent di casa Sky, comincia adesso a fare programmi per il futuro. "Tra dieci anni mi vedo nel mio ristorante - ha detto Simone - che però non sarà a Londra ma a casa mia, nel mio paese dal quale magari uscirò però più spesso".