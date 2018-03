Street art in ateneo con Manu Invisible

CAGLIARI, 9 MAR - Due mesi di lavoro e ora l'aula magna del corpo aggiunto dell'Università di Cagliari ha due scritte sulle pareri in perfetto stile street art: Apprendimento e Conoscenza. È l'ultimo lavoro di Manu Invisible, artista sardo molto conosciuto anche nel resto d'Italia per il suo mistero: indossa sempre una maschera e non svela la sua identità. "Un'opera che arricchisce l'ateneo che abbina la cultura alla bellezza e all'arte", ha detto la rettrice Maria Del Zompo di fronte a centinaia di studenti arrivata in facoltà per ammirare il lavoro, il primo di un artista street art ad essere ospitato in una sede universitaria. I collaboratori di Manu Invisible - tra loro anche gli stessi studenti - hanno mostrato in un video i momenti salienti della lavorazione. Le parole in aula magna sono realizzate con la tecnica dell'affresco e la pittura spray. E sono composte con specifiche trame che nel colore nella forma rimandano a pietre preziose: il diamante per l'apprendimento e il rubino per la conoscenza.