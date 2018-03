Premio Terzani, i cinque finalisti

UDINE, 09 MAR - Velibor Colic per il libro "Manuale d'esilio" (Bompiani), Yu Hua per "Il settimo giorno" (Feltrinelli), Hisham Matar per "Il ritorno"(Einaudi), Domenico Quirico per ''Succede ad Aleppo''(Laterza) e Frank Westerman per ''I soldati delle parole''(Iperborea): sono i 5 finalisti del 14/o Premio letterario Tiziano Terzani, dell'associazione culturale vicino/lontano di Udine insieme con la famiglia Terzani. La giuria, riunitasi a Firenze a casa Terzani, ha selezionato i libri da votare a partire da un elenco di 40 titoli. "Anche quest'anno - ha detto Angela Terzani, presidente della giuria - abbiamo cercato di candidare opere che aiutino a far luce sui retroscena umani, storici, politici delle questioni di maggiore attualità nel mondo per restare fedeli allo spirito di Tiziano". I giurati sono Giulio Anselmi, Enza Campino, Toni Capuozzo, Marco Del Corona, Andrea Filippi, Alen Loreti, Milena Gabanelli, Nicola Gasbarro, Ettore Mo, Carla Nicolini, Paolo Pecile, Valerio Pellizzari,Peter Popham, Marino Sinibaldi.