Esce 'Max, Nek e Renga, il disco'

MILANO, 9 MAR - E' in vendita 'Max, Nek e Renga, il disco' album doppio con i loro maggiori successi (e non solo loro) cantati a tre voci. L'uscita è stata infatti anticipata dalla cover di 'Strada facendo'. Ma oltre al successo di Claudio Baglioni, il cd contiene 31 tracce tutte registrate live. Da oggi i tre cantanti sono impegnati in un tour negli store, mentre i concerti ripartiranno il 3 aprile a Napoli, con un evento speciale il 28 aprile all'Arena di Verona. Alle date già annunciate si aggiungono però tre appuntamenti estivi: il 30 giugno al Collisioni Festival di Barolo (Cuneo), il 13 luglio al Moon & Stars Festival di Locarno, il 14 luglio al Lucca Summer Festival.