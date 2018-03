Winfrey, ragazze, scoprite vostra luce

ROMA, 09 MAR - Dopo Wonder woman, il girl power torna al centro di un blockbuster Disney, con una tredicenne bullizzata che diventa 'guerriera della luce' in più dimensioni spazio-temporali. Accade nello Sci-fi/fantasy 'Nelle pieghe del tempo', di Ava DuVernay, in arrivo negli Usa questo weekend e in Italia dal 29 marzo. E' l'adattamento di un classico della letteratura Usa contemporanea per ragazzi pubblicato nel 1963 da Madeleine L'Engle e base per una serie in otto libri. ''L'autrice ha scritto il libro negli anni della Guerra fredda, del Movimento dei diritti civili ma la lotta tra oscurità e luce è perenne e oggi l'oscurità si diffonde più velocemente che mai. Per dissolverla, colmatevi di luce, bontà, generosità e preparazione'' ha spiegato davanti a una platea di bambine, in collegamento streaming da New York, Oprah Winfrey. Nel film è la saggia Signora Quale, che con la Signora Cos'è (Reese Witherspoon) e la Signora Chi (Mindy Kaling), è una delle tre guide, un po' angeli un po' fate, dei giovani protagonisti.