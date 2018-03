Museo Cinema è teatro con 'Connections'

TORINO, 9 MAR - La Mole Antonelliana, sede del Museo del Cinema, con la sua immensa Aula del Tempio, si trasforma in teatro per l'anteprima mondiale, il 14 aprile, dell'inedito spettacolo 'Connections - L'Ottava Arte', ideato da Lucas Imagine Events in collaborazione con lo stesso Museo. Un innovativa produzione nel campo delle performing arts che vuole far dialogare performance artistiche e museo promuovendo una reciproca contaminazione. Pensato proprio per gli spazi del museo, con artisti sospesi a 20 metri di altezza all'interno della Mole sullo sfondo delle opere e dei cartelloni che raccontano la storia del cinema. Si tratta di un nuovo format, spiega una nota il Museo, "che opera cercando una nuova forma espressiva, l'ottava arte, incrocio tra i linguaggi dell'arte e dei musei". L'idea è quella di raccontare una storia così come avviene nei film. Questa volta però i protagonisti non sono gli attori, ma i ballerini e gli acrobati di una delle compagnie di nouveau cirque più note al mondo, Les Farfadais.