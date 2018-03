Barbie Frida Kahlo, lite eredi-Mattel

NEW YORK, 9 MAR - Frida Kahlo diventa una Barbie, e la famiglia dell'artista messicana si scaglia contro Mattel. L'azienda in occasione della festa dell'8 marzo ha lanciato una nuova linea di Barbie ispirata a donne famose ed eroine di tutti i tempi, tra cui c'e' anche una bambola con le sembianze dell'icona femminista. I parenti della defunta artista, pero', dicono che Mattel non aveva l'autorizzazione per usare la sua immagine. Dalla morte di Frida Kahlo, nel 1954, sono stati tantissimi i prodotti realizzati con le sue sembianze, dalla tequila ai lucidalabbra. E non è la prima volta che le attività commerciali della Frida Kahlo Corporation (che dice di detenere i diritti sull'immagine dell'artista) fanno arrabbiare i suoi discendenti. "La signora Mara Romeo, pronipote di Frida Kahlo, è unica proprietaria dei diritti dell'immagine della pittrice messicana Frida Kahlo", ha detto la famiglia. Da Mattel, invece, hanno replicato che l'azienda "ha lavorato in stretta collaborazione con la Frida Kahlo Corporation