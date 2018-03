Tutta arte umbra per 100 anni GNU

PERUGIA, 09 MAR - Ad aprire è il Trittico con la Madonna con bambino del Marzolini del 1275, che era qui anche nel 1907. Poi, ecco il Cristo straziante di Nicolò Alunno, che commosse la Regina Margherita. La Annunciazione Ranieri del Perugino, i Gonfaloni delle processioni per scongiurare peste e carestie e una galleria infinita di volti angelicati, fondi oro, Madonne e santi, che per la prima volta rimettono insieme maestri come Gentile da Fabriano, Benozzo Gozzoli, Pintoricchio, Beato Angelico, Piero della Francesca, Pietro da Cortona. È “Tutta l'Umbria una mostra", come recita il titolo dell’esposizione per i 100 anni della Galleria Nazionale dell'Umbria prendendo spunto dalla storica Mostra d'antica arte umbra del 1907, che con oltre mille pezzi contribuì a definire i tratti della scuola nata tra Medioevo e Rinascimento. Oggi sono 130 opere, dall'11/3 al 10/6 a Perugia, “soprattutto da diocesi e chiese" per le quali la GNU, dice il direttore Marco Pierini ha “finanziato 100 mila euro di restauri"