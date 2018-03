Rossini 150: carro sfila a Pesaro

PESARO, 9 MAR - Folla di curiosi, con due scolaresche, per l'ormeggio sul molo di calata Caio Duilio a Pesaro del carro carnevalesco celebrativo del 150/o anniversario rossiniano, giunto via mare da Fano. L'ormeggio, secondo il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, "è un piccolo evento già di per sé". Sul posto i maestri carristi Pierluigi Piccinetti e Ruben Mariotti. "Un'operazione nautica complessa, considerate le dimensioni. Per il trasporto via mare abbiamo aspettato un mezzo specializzato e condizioni meteo favorevoli. Tutti hanno collaborato" spiega il comandante della Capitaneria Silvestro Girgenti. "Siamo parte di Pesaro e con piacere abbiamo dato il nostro contributo", aggiunge il direttore operativo del Cantiere Rossini Gianluca Devicienti. Il carro sfilerà domenica 11 marzo alle 11 dal Basket Giovane alla Palla di Pomodoro, scortato da quelli di Villa Fastiggi e Candelara con musica di Rossini e 'getto' di caramelle e cioccolatini.