Autrici, Bambine Ribelli sarà tante cose

MILANO, 9 MAR - E' un libro "più aperto e internazionale 'Storie della buonanotte per bambine ribelli 2'" (Mondadori) e questo grazie al rapporto speciale che si è creato con i lettori del primo volume, super besteller con oltre 1 milione e 600 mila copie vendute nel mondo, subito caso editoriale e libro più venduto del 2017 in Italia, ora al settimo posto della top ten. Lo raccontano le autrici, Francesca Cavallo ed Elena Favilli, al loro arrivo a 'Tempo di Libri' nel giorno che la fiera internazionale dell'editoria a milanocity, dedica alla Ribellione, e spiegano all'ANSA che "'Bambine Ribelli' diventerà una collana in lingua inglese e si espanderà in altri formati. E' appena partito un podcast in America e non è escluso che il libro possa avere un nuovo seguito". Le autrici saranno alla Feltrinelli di Napoli il 10 marzo, e al Circolo dei Lettori di Torino, il 12 marzo.