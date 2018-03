Concerto coro Scala per chi non ha pane

MILANO, 10 MAR - E' stato un concerto per chi fatica ad arrivare non solo a fine mese ma a fine giornata quello che il coro della Scala, diretto da Bruno Casoni, ha tenuto il 9 marzo nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Milano, accanto alla mensa gestita dall'Opera San Francesco che garantisce 2.300 pasti al giorno ai più poveri, permette loro di fare una doccia e trovare vestiti puliti. Si è trattato di un concerto gratuito (in una chiesa gremita) con l'esecuzione della petite messe solennelle di Gioachino Rossini per coro, solisti con ai pianoforti Alberto Malazzi e Marco De Gaspari, e harmonium (Jader Costa) che fa parte delle celebrazioni per i 150 anni dalla morte del compositore. "Questa sera - hanno detto i frati -la bellezza della carità e la bellezza della musica si uniscono per tenere alta l'attenzione sulla situazione di povertà" presente anche a Milano. Alla fine pubblico tutto in piedi ad applaudire.