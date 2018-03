Lost In Space, su Netflix reboot serie

ROMA, 10 MAR - Lost In Space è la rivisitazione in chiave drammatica e moderna dell'omonima serie sci-fi degli anni '60 (uno dei primi esperimenti americani di genere). Ambientata in un futuro distante trent'anni, in cui la colonizzazione dello spazio è ormai diventata realtà, la serie racconta le avventure della famiglia Robinson, scelta per iniziare una nuova capitolo dell'umanità. A distanza di 50 anni esatti dal debutto dell'omonima serie sta per sbarcare su Netflix un'avventura mozzafiato la nuova serie originale in 10 puntate disponibile a partire dal 13 aprile 2018 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Sono stati diffusi il trailer e la locandina. Improvvisamente, i futuri coloni si ritrovano però fuori rotta nel viaggio verso la loro nuova casa e sono costretti a stringere insolite alleanze, lavorando insieme per sopravvivere in un pericoloso ambiente alieno, lontano anni luce dalla loro destinazione di partenza. Una famiglia costretta a restare unita in un momento di estrema crisi intergalattica.