Ghini a teatro con Operazione S. Gennaro

NAPOLI, 10 MAR - Sono tornati: Dudù e la sua improbabile banda protagonisti del film cult di Dino Risi si ritrovano a teatro in 'Operazione San Gennaro, la leggenda' con Massimo Ghini, che è anche autore del testo con Stefano Reali e regista, nel ruolo strepitoso che fu di Nino Manfredi. Lo spettacolo, che debutterà al Diana di Napoli il 14 marzo (repliche fino al primo aprile, tournèe italiana da novembre) è prodotto dallo stesso teatro con Best Live, supervisore al testo Luca Manfredi. "L'idea è nata da un incontro con Alessandro Siani, nella veste di produttore - racconta Ghini - e mi ha subito gasato. Rivedere il film poi è stato fulminante, questi personaggi mi colpirono sin da bambino. Accostarsi a Napoli per un 'non napoletano' genera sempre un po' di ansia ma quel film è sopratutto una bellissima commedia nata dal genio creativo di Risi e Manfredi. Abbiamo cercato di restituire teatralmente le atmosfere dei meravigliosi anni 60 e i suoi colori, aiutati dalle musiche eterne di Armando Trovajoli".